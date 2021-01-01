تمديد اعتقال مقدسي التقط فيديو صفع مستوطن

القدس المحتلة / سما /

مددت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الجمعة، اعتقال أحمد أبو خضير 21 عامًا من سكان شعفاط في القدس، لمدة 4 أيام، بعد اتهامه بالتقاط فيديو يتعرض فيه مستوطن من الحريديم لصفعة من شاب فلسطيني عند القطار الخفيف.

واتهم أبو خضير بتوزيع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى موجة من ردود الفعل الساخطة في الأوساط الإسرائيلية، من بينها ردود أفعال أعضاء كنيست طالبوا باعتقاله ومحاسبته، في وقت لاقى الفيديو تشجيعًا وانتشارًا كبيرًا في أوساط الفلسطينيين والدول العربية.

وأكد أبو خضير إلى أنه لم يشارك في الحدث، ولكنه فقط التقط الفيديو.

وتنسب الشرطة الإسرائيلية للشاب أبو خضير تهمة التآمر لارتكاب جريمة، والدعوة إلى العنف لدوافع عنصرية بعد نشره الفيديو.

يذكر أن أبو خضير هو ابن عم الشهيد الطفل محمد والذي أحرقه مستوطنون عام 2014.