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14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية يؤيدون مشروع قانون ماكولوم

الجمعة 16 أبريل 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية يؤيدون مشروع قانون ماكولوم



واشنطن /سما/

أعلن 14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية تأييدهم لمشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، الذي يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.

ويهدف مشروع القانون إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ودعت ماكولوم في رسالة منفصلة، أعضاء الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين إلى المشاركة برعاية هذا القانون.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات:

 1) الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.

 2) دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

 3) أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

#الكونغرس الأميركي #الولايات المتحدة #بيتي ماكولوم #ولاية مينيسوتا #الشعب الفلسطيني #اسرائيل #المساعدات الامريكية

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