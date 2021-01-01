  1. الرئيسية
  2. مقالات

هل تكون المعارضة المصرية كبش فداء المصالحة بين القاهرة وأنقرة ؟ ‏ جمال سلطان

الجمعة 16 أبريل 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



كاتب وصحفي مصري

بوادر المصالحة بين مصر وتركيا ، وتبادل الرسائل الودية مؤخرا ، ثم ما أعقبه من توقف المنابر الإعلامية المصرية عن الهجوم العنيف على تركيا وشخص رئيسها بشكل أساس ، وكذلك توقف برنامجين لإعلاميين معارضين بارزين يبثان من إسطنبول ، والإعلان عن زيارة وفد تركي خلال أسابيع قليلة للقاهرة بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري ، كل ذلك فتح النقاش واسعا حول الملف الأكثر حساسية ، وهو مصير عشرات الآلاف من المعارضين المصريين الذين فروا من مصر ولجأوا إلى تركيا من أجل حمايتهم من ملاحقات النظام في مصر ، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تلك المصالحة على وضع هؤلاء ؟ ولماذا تم وقف قنوات المعارضة ؟ وهل يمكن أن نشهد عمليات تسليم معارضين إلى القاهرة ؟ وهل تخلى اردوغان عن مبادئه بنصرة المظلوم ؟ .
هذه الأسئلة لاحظت أنها شغلت الرأي العام المصري طوال الأسابيع الماضية ، وجرى فيها كلام كثير ، واختلطت فيها الحقيقة بالخيال ، والواقع بالأمنيات ، والمعلومة بالتحليل ، كما أصبحت في بعض جوانبها ساحة للعراك السياسي والمكايدة بين أنصار النظام ومعارضيه ، وفي هذه السطور أقدم رؤيتي من خلال قربي من مناخات السياسة في تركيا ، وخاصة ما يتصل فيها بالشأن المصري .
تركيا لديها عقدة تاريخية مع الانقلابات العسكرية ، فقد ذاق الشعب التركي ويلاتها أربع مرات ، وانتهت بكوارث ، وقتلى بالآلاف ومعتقلين بمئات الآلاف ومشردين تبعثروا في بلاد العالم بعشرات الآلاف ، وحل البرلمان وحل أحزاب ، واغتصاب السلطات كاملة ، والسيطرة الكاملة على القضاء والإعلام والاقتصاد ، وانتهى ذلك كله في كل مرة بكوارث اقتصادية ، رغم أن كل قائد عسكري جاء ، قال “الأسطوانة” المعهودة للانقلابيين في كل مكان ، أنه أتى لإنقاذ البلاد من الفتنة ومن الانقسام وأنه يعد المواطنين بالمجد والرخاء والكرامة ، ثم ينتهي هذا كله إلى سراب ، وخراب على كل الأصعدة .
موقف اردوغان وحزبه “العدالة والتنمية” من الانقلاب العسكري في مصر 2013 ، يأتي في هذا السياق ، سواء كانت السلطة في مصر وقتها مع الإخوان أو مع غيرهم ، وبدون شك فإن وجود “إسلاميين” في السلطة المصرية ، زاد من غضب الأتراك ، لأن أكثر من عانوا من الانقلابات العسكرية في تركيا كانوا أحزابا لها ميول إسلامية ، حيث القانون والدستور هنا يحمي العلمانية ، وصحيح أن اردوغان وحزبه ليسوا من الإخوان ولكنهم ينحدرون من أحزاب محافظة لها توجه إسلامي واضح ، وهو تلميذ القيادي الإسلامي التاريخي نجم الدين اربكان ، إضافة إلى أن الوحشية التي جرت فيها عملية تصفية أو إبادة اعتصام رابعة العدوية ومشاهد الجثث والحرق والجرافات وغير ذلك هز الضمير التركي بقوة .
لم يتردد اردوغان وحزبه في استقبال ضحايا الانقلاب ، ومنحهم إقامات قانونية ، كما فتح الأفق أمامهم لأي نشاط سياسي أو إعلامي ، بل ودعم موقفهم في محافل دولية وديبلوماسية ، على أمل أن يكون هناك موقف دولي يستعيد الديمقراطية المختطفة في مصر .
اردوغان لم يستضف فقط المعارضة المصرية ، بل استضاف معارضات من عشرات الدول ، وهنا في تركيا بالطبع ملايين السوريين الفارين من إجرام بشار الأسد ، أغلبهم يعيشون داخل تركيا بإقامات استثنائية لحمايتهم ، ويمنحون مميزات استثنائية في التعليم والصحة وسوق العمل ، وهناك معارضون من الصين ومن ليبيا ومن السعودية ومن الكويت ومن اليمن ومن بلدان أخرى عديدة ، فتركيا حاضنة لتشكيلة واسعة من المعارضات ، وتوفر للجميع الأمن والأمان والحماية ، ويشعر الجميع بالثقة التامة في السياسات التركية ونبل مواقفها .
الموقف التركي الداعم للمظلومين في بلدان كثيرة ، كان ثمنه فادحا على الاقتصاد والمصالح التركية ، وهذا يحسب للقيادة والشعب التركي الذي دفع هذا الثمن راضيا ، فقد تعرضت تركيا لضرر كبير من موقفها مع مصر ومع السعودية ومع الإمارات ومع الصين ومواقفها في ليبيا أيضا ، إضافة إلى الجرح النازف والخطير على الأمن القومي التركي ، الملف السوري .
بعد عشر سنوات من التضحيات والصبر ، جرت مراجعة شاملة في تركيا لتخفيف الضغوط ، ومحاولة العودة إلى المبدأ السياسي الأول لحزب العدالة الحاكم “صفر مشاكل” مع العالم الخارجي ، وهي السياسة التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد داوود أغلو ، وكانت من أسباب نهضة تركيا ، قبل أن تأتي أحداث الربيع العربي ، لتجبر تركيا على الدخول في خصومات اضطرارية في أكثر من ملف ودولة بدافع أخلاقي وإنساني وسياسي أيضا .
الملف المصري واحد من تلك الملفات التي جرت فيها المراجعة ، وكان التقييم أن تجربة عشر سنوات أثبتت تواضع الثقل السياسي للمعارضة المصرية في الخارج ، وأن الانقلاب العسكري أسس دولته وعمق من سيطرتها وأصبح واقعا لا يمكن تجاهله ، كما ضربت الانقسامات قوى المعارضة في الخارج وتبعثرت عمليا حتى داخل الجماعة الواحدة ، وفي المقابل وجد الأتراك أن التحالف “الإسرائيلي اليوناني الاماراتي” يتخذ من هذا الخلاف الحاد مع مصر مدخلا لضرب مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط ، وركز هذا الحلف على جذب مصر إليه ، وتورطت مصر معهم رغم خسارتها الفادحة لحقوقها القانونية في شرق المتوسط ، نكاية في الموقف التركي ، ومجاملة للإمارات التي تدعم النظام في مصر ماليا ، وهنا كان القرار التركي بكسر هذا التحالف ، ومحاولة استعادة مصر ، وهو ما بدا نجاحه قريبا مع رسائل ترحيب مصرية حريصة على المصالحة ، أتت متواترة من لقاءات استخباراتية لم تنقطع ، في المقابل كانت مطالبات مصر سطحية وشخصية ، تتعلق بشخص السيسي ومنع التجريح عنه في إعلام المعارضة الذي يبث من تركيا ، وهو ما وافقت عليه تركيا ، لأنه هامشي جدا مقابل العائد من التحالف الاستراتيجي مع مصر في شرق المتوسط .
الجهات الرسمية التركية أوصلت رسالة للقنوات ، وليس لقوى المعارضة ، أن تخفف لهجتها وأن تتوقف عن الشتائم الصريحة والجارحة للرئيس المصري ، مع التأكيد على حماية الموقف القانوني لتلك القنوات وعدم المساس بها ، والحقيقة أن هذا الطلب من برنامج معتز أو محمد ناصر ، كان هو الأصعب ، لأنها برامج تعبوية وأي تعديل في خطابها “التعبوي” سيجعلها تخسر مشاهديها أو قطاع كبير منهم ، لذلك فضل الاثنان التوقف على التعديل ، أو التحول إلى يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ، لكن بقية البرامج مستمرة والقنوات نفسها مستمرة ، ولم تطلب أي جهة إيقافها ، وأساسا مسألة إيقاف قناة إعلامية أو صحيفة هنا في تركيا من المحرمات ، ويكون لها صدى سياسي عنيف للغاية ، ولذلك يصعب تخيل حدوث ذلك .
لم يحدث أن تخاطبت أي جهة رسمية أو غير رسمية تركية مع المعارضة المصرية بكل أطيافها ، لكي تغير خطابها أو تتوقف عن معارضتها ، وبالأحرى لم يتعرض أي شخص هنا لأي نوع من التهديد بالإبعاد من البلاد أو الترحيل إلى مصر أو غيرها أو حتى العتاب ، كما أن أغلب “الرموز” السياسية التي تزعج مصر حاليا ، أصبح لهم وضع قانوني مختلف تماما وخارج عن سلطات اردوغان نفسه ، وهذا يحتاج إلى شرح آخر ، ولذلك كل ما تم تداوله في هذه الدائرة هو خيالات وأماني لا صلة لها بالواقع .
اردوغان مقبل على انتخابات مصيرية في 2023 ، والانتخابات هنا انتخابات ، وليس احتفالية لتغطية تزوير ونتائج محددة سلفا كما يجري في بلاد العرب ، هنا الانتخابات ديمقراطية بالكامل ، وشفافة بالكامل ، وبأدوات سياسية ومدنية بالكامل ، واردوغان يواجه تحالفا سياسيا جنونيا في الداخل يصر على هزيمته ، وتحالف دولي أمريكي فرنسي ألماني يصر على ضربه في تلك الانتخابات ، وهو يرتب أوراقه وأوراق حزبه من الآن لتلك المعركة التاريخية ، خاصة وأنه فتح مشروعات اقتصادية وعسكرية ضخمة ـ يراقبها العالم كله حاليا ـ ستغير وجه تركيا والمنطقة عند اكتمالها وهو يحتاج إلى فرصة أخرى لإتمامها ، وتأتي عمليات التسوية السياسية في محيطه الإقليمي جزءا من هذه التحضيرات ، وبدون شك أنه دفع ثمنا غاليا من مقدرات شعبه بوقفاته الإنسانية الرائعة مع ملايين المظلومين الذين لجأوا إلى بلاده طلبا للحماية والأمان ، ويكفي تضحياته مع الإسلاميين المصريين أو مع قضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” ، وقد كان بإمكانه تحويلها إلى “كنز علي بابا” ، وكان محمد بن سلمان مستعدا لدفع ـ بل عرض فعليا ـ عشرات المليارات من الدولارات للتكتم ووقف الملاحقات ونشر معلومات ووثائق الجريمة التي تهدد مستقبله في الملك ، لكنه رفض ، ومن حق اردوغان أن يجري مراجعة ذلك في ضوء واقع جديد تشكل خلال العشر سنوات ، خاصة عندما يكون الثمن الذي سيدفعه في ذلك أقرب لأمور شخصية وشكلية ، كتخفيض حدة النقد لشخص حاكم أو مسؤول .
لقد تعامل اردوغان مع المظلومين بإنسانية واضحة ونبل لا يقبل التشكيك نهائيا ، وضحى بالفعل من مصالحه السياسية ومصالح شعبه ، من أجل نصرة المظلومين ، ولكن السياسة ليست أخلاقا مجردة فقط ، بل مصالح لا بد أن تراعى أيضا ، ولا بد لمن يراقبها أن يحترم إكراهاتها ويحترم تضحيات أصحابها ومواقفهم النبيلة .

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

مصر.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب الطقس

موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

تقرير يكشف كيف ساعد إيلي كوهين إسرائيل في احتلال الجولان السوري

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

الشرطة

شاهد: سريان الحظر الكلي لحركة المركبات في قطاع غزة اليوم الجمعة

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية