شاهد.. مسلسل الكندوش الحلقة 4 الرابعة كاملة مع أيمن زيدان

دمشق / سما

ينقل لكم موقع وكالة سما مشاهدة مسلسل الكندوش الحلقة 4 الرابعة كاملة مع الفنان أيمن زيدان المسلسل السوري الذي يجسد الحياة الشامية داخل الحارات العادية في فترة ثلاثينيات القرن الماضي.

مسلسل الكندوش يتم بثه يوميا على عدة قنوات عربية طيلة شهر رمضان المبارك 2021 ضمن مجموعة من المسلسلات المصرية والخليجية والسورية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة واسعة جدا.

في الحلقات السابقة من مسلسل الكندوش أمر عزمي بيك وهو الرجل الغني من جواد أن يذهب لشيخ المنطقة صالح ويجهز قائمة بالعائلات المستورة حارتهم، من أجل مساعدتهم ماليا وغذائيا.

مختار الحارة يأتي لمضافة عزمي بيك ليتحدث معه عن الشخص الذي كان على سطح المنزل في ذلك اليوم، ويسأله عن حريمه إذ كان يغطين رؤوسهن داخل ساحة المنزل الخاص بالعائلة أم لا.

مسلسل الكندوش الحلقة 4: اضغط هنا

بعد عودة عزمي بيك إلى منزله يقوم بالتحقيق مع زوجته وبناته إذا كانوا قد حافظوا على تغطية الرؤوس خلال تواجد الشخص أعلى سطح البيت، وبعد الاستجواب يتأكد أنهن حافظوا على سترهن.

أما جواد فإنه يقوم بتوزيع المساعدات الغذائية "المونة" على أهالي الحارة من داخل الكندوش، وهو من الأشياء القديمة التي كانوا يعتمدون عليها في حفظ المواد والأغذية التي يتم اسخدامها دائما.

وينتظر المشاهد والمتابع بشعف بدء الحلقة 4 الرابعة من مسلسل الكندوش مع الفنان القدير أيمن زيدان لما تحمله من تشويق وإثارة ودراما للمشاهد العربي والشامي تحديدا، يجسد حياة الثلاثينيات.