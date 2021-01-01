  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. مسلسل الكندوش الحلقة 4 الرابعة كاملة مع أيمن زيدان

الجمعة 16 أبريل 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل الكندوش الحلقة 4 الرابعة كاملة مع أيمن زيدان



دمشق / سما

ينقل لكم موقع وكالة سما مشاهدة مسلسل الكندوش الحلقة 4 الرابعة كاملة مع الفنان أيمن زيدان المسلسل السوري الذي يجسد الحياة الشامية داخل الحارات العادية في فترة ثلاثينيات القرن الماضي.

مسلسل الكندوش يتم بثه يوميا على عدة قنوات عربية طيلة شهر رمضان المبارك 2021 ضمن مجموعة من المسلسلات المصرية والخليجية والسورية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة واسعة جدا.

في الحلقات السابقة من مسلسل الكندوش أمر عزمي بيك وهو الرجل الغني من جواد أن يذهب لشيخ المنطقة صالح ويجهز قائمة بالعائلات المستورة حارتهم، من أجل مساعدتهم ماليا وغذائيا.

مختار الحارة يأتي لمضافة عزمي بيك ليتحدث معه عن الشخص الذي كان على سطح المنزل في ذلك اليوم، ويسأله عن حريمه إذ كان يغطين رؤوسهن داخل ساحة المنزل الخاص بالعائلة أم لا.

مسلسل الكندوش الحلقة 4: اضغط هنا

بعد عودة عزمي بيك إلى منزله يقوم بالتحقيق مع زوجته وبناته إذا كانوا قد حافظوا على تغطية الرؤوس خلال تواجد الشخص أعلى سطح البيت، وبعد الاستجواب يتأكد أنهن حافظوا على سترهن.

أما جواد فإنه يقوم بتوزيع المساعدات الغذائية "المونة" على أهالي الحارة من داخل الكندوش، وهو من الأشياء القديمة التي كانوا يعتمدون عليها في حفظ المواد والأغذية التي يتم اسخدامها دائما.

وينتظر المشاهد والمتابع بشعف بدء الحلقة 4 الرابعة من مسلسل الكندوش مع الفنان القدير أيمن زيدان لما تحمله من تشويق وإثارة ودراما للمشاهد العربي والشامي تحديدا، يجسد حياة الثلاثينيات.

#الكندوش #مسلسل الكندوش #أيمن زيدان #مسلسلات رمضان #مسلسلات رمضان 2021 #رمضان 2021 #الكندوش الحلقة الرابعة #الكندوش الحلقة 4

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

بيبي

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية