اسرائيل: عودة الدراسة الوجاهية بالكامل بدءًا من الأحد

القدس المحتلة /سما/

قررت الجهات الإسرائيلية المختصة، عودة التعليم بشكل كامل إلى جميع المدارس وبالتعليم الوجاهي اعتبارًا من بعد غد الأحد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه من رياض الأطفال حتى الصفوف الثواني عشر ستعنل بدون تقسيم للمجموعات وبدون الحظر على التنقل بين الصفوف.

وأشارت إلى أنه سيتم الحفاظ على التعليمات الوقائية لوزارة الصحة ومنها وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة الشخصية، وتهوية الفصول الدراسية، والحفاظ على أكبر مسافة ممكنة أثناء فترات الراحة، وأثناء الدروس، وفي غرف المعلمين وفي مناطق النشاط المشتركة في المؤسسة التعليمية والأنشطة الخارجية.

كما أشارت إلى أنه سيستمر نمط التعليم عن بعد في بعض الأحيان لتحتل عشرين بالمئة من المنهاج التعليمي.