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60 وفاة و2732 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الجمعة 16 أبريل 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 وفاة و2732 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن



عمان /سما/

اعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الجمعة عن تسجيل 60 وفاة و2732 إصابة جديدة بكورونا.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى (681,870)، أما الوفيات فبلغت(8117).

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,448,333) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4042) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (625,912) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (47,841) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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