  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين ترسل رسالة ضمنية لواشنطن من قرب تايوان!

الجمعة 16 أبريل 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترسل رسالة ضمنية لواشنطن من قرب تايوان!



بكين /سما/ رويترز

قالت مصادر أمنية في تايبيه إن التدريبات الصينية بحاملة طائرات وعمليات توغل مكثفة في منطقة الدفاع الجوي لتايوان في الأسابيع الأخيرة تهدف لإرسال رسالة لواشنطن للتوقف والتراجع.

ووفقا لمسؤول مطلع على التخطيط الأمني ​​في تايوان، فإن بعض التدريبات الصينية على الأقل تشمل مناورات "لمنع الوصول" بهدف منع قوات أجنبية من المجيء للدفاع عن تايوان في حالة الحرب.

وقال المسؤول في تايوان الذي طلب عدم نشر اسمه: "تزعم الصين أن التدريبات قريبة من تايوان، لكن بالحكم عليها من خلال موقعها، فإنها في الواقع موجهة للجيش الأمريكي".

وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي دفعت فيه الصين بمجموعة حاملة طائرات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي، قامت قواتها الجوية بمحاكاة هجمات على سفن أمريكية، على الرغم من عدم وجود أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة في ذلك الوقت.

وأثار النشاط المتزايد الذي وصفته الصين، على غير العادة، بأنه "تدريبات قتالية"، يوم الأربعاء، قلقا في كل من تايبيه وواشنطن، على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين في تايوان لا يرون في ذلك علامة على هجوم وشيك، بحسب "رويترز".

وتجري البحرية الأمريكية عمليات عبور منتظمة بمضيق تايوان، الذي يفصل الجزيرة عن الصين.

#الصين #الولايات المتحدة #تايوان

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

مصر.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب الطقس

موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021

تعرف على مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد الثاني من نوعه

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

تقرير يكشف كيف ساعد إيلي كوهين إسرائيل في احتلال الجولان السوري

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

الأخبار الرئيسية

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

أردوغان عن الغارات الاسرائيلية على غزة: مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و 1,774 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية