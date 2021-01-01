الصين ترسل رسالة ضمنية لواشنطن من قرب تايوان!

بكين /سما/ رويترز

قالت مصادر أمنية في تايبيه إن التدريبات الصينية بحاملة طائرات وعمليات توغل مكثفة في منطقة الدفاع الجوي لتايوان في الأسابيع الأخيرة تهدف لإرسال رسالة لواشنطن للتوقف والتراجع.

ووفقا لمسؤول مطلع على التخطيط الأمني ​​في تايوان، فإن بعض التدريبات الصينية على الأقل تشمل مناورات "لمنع الوصول" بهدف منع قوات أجنبية من المجيء للدفاع عن تايوان في حالة الحرب.

وقال المسؤول في تايوان الذي طلب عدم نشر اسمه: "تزعم الصين أن التدريبات قريبة من تايوان، لكن بالحكم عليها من خلال موقعها، فإنها في الواقع موجهة للجيش الأمريكي".

وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي دفعت فيه الصين بمجموعة حاملة طائرات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي، قامت قواتها الجوية بمحاكاة هجمات على سفن أمريكية، على الرغم من عدم وجود أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة في ذلك الوقت.

وأثار النشاط المتزايد الذي وصفته الصين، على غير العادة، بأنه "تدريبات قتالية"، يوم الأربعاء، قلقا في كل من تايبيه وواشنطن، على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين في تايوان لا يرون في ذلك علامة على هجوم وشيك، بحسب "رويترز".

وتجري البحرية الأمريكية عمليات عبور منتظمة بمضيق تايوان، الذي يفصل الجزيرة عن الصين.