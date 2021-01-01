إكليل من الزهور باسم الرئيس على ضريح الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

القاهرة /سما/

وضع وفد سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إكليلا من الزهور باسم الرئيس محمود عباس، على ضريح الكاتب الصحفي المصري الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، الأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك خلال مراسم تشييع جثمانه اليوم الجمعة في القاهرة.

وتوفي الكاتب مكرم محمد أحمد أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية المشرفة، والإرث الإعلامي الكبير، والدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة مراحلها.

وأوفد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح وفدا من السفارة لمراسم التشييع، حيث نقل الوفد خالص تعازي الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الكاتب الصحفي الكبير، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، لفقدان قيمة فكرية ووطنية كبيرة.