شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

عمان / سما

يعود إلينا الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين لمشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة كاملة في حلقى جميلة جدا وسريعة كما عودنا دائما في أعماله الرمضانية منذ عدة سنوات.

الحلقة الرابعة من برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 ينتظرها عشاق الفنان الكوميدي عماد فراجين ومحمد الطيطي والذي يشارك فيه هذا الموسم من رمضان نخبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين والعرب.

وفي الحلقات السابقة من برنامج وطن ع وتر أظهر الفنان عماد فراجين التنوع في الأفكار والتمثيل والشخصيات، وحملت أول 3 حلقات عناوين مختلفة، كما تم تمثيل المشاهد في أكثر من بلد عربي منها دبي.

الحلقة الثالثة حملت عنوان أول يوم طيران، وشاركت العديد من الشخصيات فيها كما تم تصوير معظم مشاهدها داخل طائرة ركاب، ويقوم الفنان عماد فراجين بدور قبطان طائرة ومحمد الطيطي راكب.

وطن ع وتر الحلقة 4 الرابعة:

وكان عماد فراجين يعمل كمساعد طيار طيلة سنوات عمله ليتحول لاحقا إلى قبطان الطائرة "الطيار الرئيسي" ويبالغ في الاستعداد لهذا اليوم المميز في عمله، وسط مشاكل مع زوجته التي يرغب بتطليقها.

وفي أول يوم طيران، يقوم الطيار عماد فراجين بالترحيب بركاب الطائرة وسط خوف وقلق، ثم تقلع الطائرة وفور اقلاعها يضطر إلى الذهاب لقضاء حاجته ويسلم قيادة الطائرة لمساعدته في الكابينة.

وتنتهي الحلقة 4 الرابعة من برنامج وطن ع وتر بخوف وهلع الركاب بسبب إغلاق باب كابينة الطائرة بعد اندلاع شجار بين مضيفة الطيران ومساعدة الطيار بشكل كوميدي ساخر في غيابه الطيار.