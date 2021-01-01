  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

الجمعة 16 أبريل 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين



عمان / سما

يعود إلينا الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين لمشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة كاملة في حلقى جميلة جدا وسريعة كما عودنا دائما في أعماله الرمضانية منذ عدة سنوات.

الحلقة الرابعة من برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 ينتظرها عشاق الفنان الكوميدي عماد فراجين ومحمد الطيطي والذي يشارك فيه هذا الموسم من رمضان نخبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين والعرب.

وفي الحلقات السابقة من برنامج وطن ع وتر أظهر الفنان عماد فراجين التنوع في الأفكار والتمثيل والشخصيات، وحملت أول 3 حلقات عناوين مختلفة، كما تم تمثيل المشاهد في أكثر من بلد عربي منها دبي.

الحلقة الثالثة حملت عنوان أول يوم طيران، وشاركت العديد من الشخصيات فيها كما تم تصوير معظم مشاهدها داخل طائرة ركاب، ويقوم الفنان عماد فراجين بدور قبطان طائرة ومحمد الطيطي راكب.

وطن ع وتر الحلقة 4 الرابعة:

وكان عماد فراجين يعمل كمساعد طيار طيلة سنوات عمله ليتحول لاحقا إلى قبطان الطائرة "الطيار الرئيسي" ويبالغ في الاستعداد لهذا اليوم المميز في عمله، وسط مشاكل مع زوجته التي يرغب بتطليقها.

وفي أول يوم طيران، يقوم الطيار عماد فراجين بالترحيب بركاب الطائرة وسط خوف وقلق، ثم تقلع الطائرة وفور اقلاعها يضطر إلى الذهاب لقضاء حاجته ويسلم قيادة الطائرة لمساعدته في الكابينة.

وتنتهي الحلقة 4 الرابعة من برنامج وطن ع وتر بخوف وهلع الركاب بسبب إغلاق باب كابينة الطائرة بعد اندلاع شجار بين مضيفة الطيران ومساعدة الطيار بشكل كوميدي ساخر في غيابه الطيار.

#وطن ع وتر 2021 #وطن ع وتر #برنامج وطن ع وتر #عماد فراجين #وطن ع وتر الحلقة 4 #وطن ع وتر الحلقة الرابعة #الأردن #فلسطين #محمد الطيطي #مسلسلات رمضان 2021 #رمضان 2021

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

بيبي

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية