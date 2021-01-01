إسرائيل تخرق أجواء ومياه لبنان الإقليمية

بيروت /سما/ د ب أ

خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان أمس واليوم أجواء لبنان ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والشمال ، كما خرق زورقان بحريان إسرائيليان، بالأمس، المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة إنه "بتاريخ 15 / 4 / 2021 الساعة 50.15 ولغاية تاريخ 16 / 4 / 2021 الساعة 15.3 تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك( شرق لبنان)".

وتتم متابعة موضوع الخرقين، بحسب البيان" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل)".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 15 4/ 2021/ اعتبارا من الساعة 40.2 ولغاية الساعة 47.17، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرقين، بحسب البيان" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.