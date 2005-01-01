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فنلندا تعرض استضافة قمة بين بايدن وبوتين

الجمعة 16 أبريل 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنلندا تعرض استضافة قمة بين بايدن وبوتين



هلسنكي/سما/ أ ف ب

عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة في هلسنكي.

وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو لوكالة فرانس برس إن الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين عام 2018، "أبلغت كلًا من واشنطن وموسكو ... رغبتها في تنظيم" اللقاء.

عرض الرئيس الأميركي على نظيره الروسي أثناء مكالمة هاتفية، عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة"، في اقتراح أكده الكرملين لكن لم يوافق عليه بعد، على خلفية توترات حول أوكرانيا.

ومزج بايدن بين الهجوم المضاد واليد الممدودة، فأعلن الخميس فرض سلسلة عقوبات ماليّة قاسية على روسيا وطرد عشرة من دبلوماسيّيها، ما أثار غضب موسكو. إلا أنه جدّد اقتراحه عقد قمة مع بوتين لبدء "خفض التصعيد" في العلاقات بين البلدين.

ويرغب الجانب الأميركي أن يُعقد اللقاء في أوروبا "هذا الصيف".

ورغم ماضيها المؤلم، تقيم فنلندا، غير العضو في حلف الأطلسي، علاقات دبلوماسية مقربة مع روسيا، ما يجعل منها جسراً دبلوماسياً مع موسكو.

أجرى الرئيس الفنلندي نينيستو المؤيد لإبقاء الحوار مع موسكو، اتصالاً "مطولاً" مع بوتين مساء الثلاثاء، تمّ التطرق خلاله للقاء المحتمل مع بايدن، بحسب هلسنكي.

#فلندا #جو بايدن #فلاديمير بوتين #روسيا #الولايات المتحدة

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