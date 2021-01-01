  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

القاهرة: سفارة فلسطين تتابع اجراءات استلام جثمان الفقيد عدنان أبو هنطش

الجمعة 16 أبريل 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: سفارة فلسطين تتابع اجراءات استلام جثمان الفقيد عدنان أبو هنطش



القاهرة /سما/

عبر سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بالقاهرة ، عن خالص التعازي لآل أبو هنطش الكرام في فقيدهم عدنان أبو هنطش ؛ الذي وافته المنية بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية .

وتواصل السفارة جهودها منذ إبلاغها بحالة الوفاة لإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة ، حيث وجه سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح للتواصل مع ذوي الفقيد وأوعز لمدير إدارة المعابر بالسفارة خالد عطية للتوجه إلى الغردقة للمتابعة مع النيابة و الشرطة والجهات المعنية ملابسات حالة الوفاة في الغردقة ، وفور الانتهاء من الإجراءات القانونية المصرية المتبعة ، سيتولى مندوب السفارة بالتنسيق مع الجهات المصرية المسؤولة انهاء الاجراءات اللوجستية المتعلقة بدفن جثمان الفقيد .

وتتقدم سفارة دولة فلسطين بمصر بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد آل أبو هنطش الكرام.

#السفارة الفلسطينية #مصر

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

مصر.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب الطقس

موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

تقرير يكشف كيف ساعد إيلي كوهين إسرائيل في احتلال الجولان السوري

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

الشرطة

شاهد: سريان الحظر الكلي لحركة المركبات في قطاع غزة اليوم الجمعة

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية