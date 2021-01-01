القاهرة: سفارة فلسطين تتابع اجراءات استلام جثمان الفقيد عدنان أبو هنطش

القاهرة /سما/

عبر سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بالقاهرة ، عن خالص التعازي لآل أبو هنطش الكرام في فقيدهم عدنان أبو هنطش ؛ الذي وافته المنية بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية .



وتواصل السفارة جهودها منذ إبلاغها بحالة الوفاة لإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة ، حيث وجه سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح للتواصل مع ذوي الفقيد وأوعز لمدير إدارة المعابر بالسفارة خالد عطية للتوجه إلى الغردقة للمتابعة مع النيابة و الشرطة والجهات المعنية ملابسات حالة الوفاة في الغردقة ، وفور الانتهاء من الإجراءات القانونية المصرية المتبعة ، سيتولى مندوب السفارة بالتنسيق مع الجهات المصرية المسؤولة انهاء الاجراءات اللوجستية المتعلقة بدفن جثمان الفقيد .



وتتقدم سفارة دولة فلسطين بمصر بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد آل أبو هنطش الكرام.