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إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%: مداولات بالكابينيت الإسرائيليّ الأحد

الجمعة 16 أبريل 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%: مداولات بالكابينيت الإسرائيليّ الأحد



طهران /سما/

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة نطنز، بعد أيام من العطل الذي أصاب هذه المنشأة.

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية "يورانيوم مخصب" بنسبة 60%.

ونشر رئيس البرلمان الإيراني، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" كتب فيها: "أنا فخور بأن أعلن أنه في تمام الساعة 00:40 ليلة أمس تمكن علماء إيرانيون شباب وأتقياء من الحصول على منتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%".

وأضاف قاليباف في التغريدة: "مبارك لشعب إيران الإسلامية الشجاع على هذا النجاح، إرادة الشعب الإيراني تصنع المعجزات وستحبط أي مؤامرة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%.

ردّا على ذلك، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعد غد الأحد، اجتماعا في أعقاب الإعلان الإيراني عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، على خلفية الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، التي كان آخرها التفجير في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وستكون هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الكابينيت منذ شباط/فبراير الماضي. وسينعقد الكابينيت عند الساعة الرابعة عصرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وسيتم خلاله التداول في استهداف إيران لسفن شحن بملكية جزئية إسرائيلية، ردا على استهداف سلاح البحرية الإسرائيلي لسفن إيرانية وآخرها السفينة العسكرية "سافيز" وتعطيلها.

#الطاقة الذرية الإيرانية #ايران #تخصيب اليورانيوم #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي #منشأة نطنز

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