  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان عن الغارات الاسرائيلية على غزة: مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين

الجمعة 16 أبريل 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان عن الغارات الاسرائيلية على غزة: مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين



انقرة /وكالات/

استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استمرار شن الاحتلال للغارات الجوية على قطاع غزة.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إن الغارات على غزة (فجر اليوم) "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وتطرق إلى السجال الذي دار بين وزيري الخارجي التركي مولود تشاووش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس، خلال مؤتمر صحفي الخميس، في أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، عدة غارات على قطاع غزة، اسفرت عن أضرار مادية.

#الرئيس التركي #رجب طيب اردوغان #القصف الإسرائيلي #قطاع غزة #اسرائيل #غزة #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

مصر.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب الطقس

موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة في شهر رمضان 2021

تعرف على مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد الثاني من نوعه

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

تقرير يكشف كيف ساعد إيلي كوهين إسرائيل في احتلال الجولان السوري

أول تعقيب من حماس على عملية دهس المواطن أبو الخير في أريحا

الأخبار الرئيسية

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و 1,774 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اقصى

صلاة حاشدة في المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان منذ انتشار كورونا

زكريا الآغا يوجّه رسالة إلى موظفي تفريغات 2005 : "حقوقكم لن تضيع"

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية