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الرئيس يمنح أمين عام الصليب الأحمر اللبناني وسام بيت لحم

الجمعة 16 أبريل 2021 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح أمين عام الصليب الأحمر اللبناني وسام بيت لحم



بيروت /سما/

 نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الجمعة، أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني نجمة بيت لحم من وسام بيت لحم، بحضور رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ومدير جميعة الهلال فرع لبنان سامر شحادة.

وجاء تكريم الكتاني تقديرا لدوره الإنساني الرفيع وقيادته الحكيمة والمسؤولة للصليب الأحمر اللبناني ولطواقمه الشجاعة في أصعب الظروف، وتثمينا للصفات الطيبة التي يتحلى بها، ولحسه القومي العالي وتفانيه في تقديم الخدمات للجميع، بما فيها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الكتاني، في تصريح بعد التكريم: "أولا اشكر الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة، وأشكر السفير أشرف دبور الذي نتابع نحن وإياه كل المهام المتعلقة بالشعب الفلسطيني."

وأضاف: "الشكر موصول للهلال الأحمر الفلسطيني بشخص الدكتور يونس الخطيب، حيث نتابع عملنا ومهامنا ونكمل بعضنا البعض لنساعد كل إنسان محتاج"، وتابع: "الشعب الفلسطيني بشكل خاص بحاجة إلى دعم كامل وسنكون إلى جانبه بالتعاون والتنسيق مع السفير دبور والهلال الأحمر الفلسطيني، لنكمل رسالتنا ونتعاون جميعنا لنتخطى هذه المحنة الكبيرة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية."

وقال الكتاني "إن الصليب الأحمر اللبناني موجود ومنتشر على كافة الأراضي اللبنانية، ليدعم كل إنسان محتاج."

#الرئيس عباس #الصليب الاحمر #السفير دبور

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