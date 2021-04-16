فيديو..9 قتلى و60 جريحًا حصيلة ضحايا إطلاق النار بمدينة “إنديانابوليس” الأمريكية

وكالات - سما-

9 قتلى و60 جريحًا حصيلة ضحايا إطلاق النار بمدينة “إنديانابوليس” الأمريكية وانتحار المنفذ والشرطة تكشف التفاصيل..(فيديو)

واشنطن- الأناضول- رويترز- قالت شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية اليوم الجمعة إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل ثمانية أشخاص وأصاب عددا آخر في منشأة تابعة لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.

وقالت ضابطة شرطة إن السلطات لم تعد تستشعر أن هناك خطرا يتهدد السكان.

وأضافت الضابطة جينيا كوك إن إجمالي عدد القتلى بمن فيهم المسلح بلغ تسعة.



وكانت قد قالت في إفادة صحفية سابقة “هناك عدد مصاب بطلقات نارية”، مضيفة أن هناك آخرين نُقلوا إلى عدة مستشفيات بالمنطقة.وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منشأة تابعة لفيديكس في ميرابل رود بمدينة إنديانابوليس في وقت متأخر أمس الخميس.وذكر متحدث باسم فيديكس أن الشركة علمت بنبأ إطلاق النار داخل منشأتها القريبة من مطار إنديانابوليس الدولي.وأضاف “نعكف على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع السلطات المسؤولة عن التحقيق”.وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم “انتحر”. وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثف للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، في ساحة انتظار السيارات.في غضون ذلك، قال عم إحدى الضحايا لـ “Fox59” إن ابنة أخته كانت جالسة في سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى في المستشفى.وذكرت “WRTV” أن العمال اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث.وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهي ثاني أكبر مركز للشركة على مستوى العالم.