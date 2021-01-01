إثيوبيا تصعد : لن نقبل ”اتفاقية استعمارية” مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

اديس ابابا ـ وكالات-

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بـ”اتفاقية استعمارية” مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وشدد ميكونين، في تصريح أدلى به أمس الخميس خلال فعالية افتراضية، على أن السياسات حول النيل يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل وليس التسييس والتخريب، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة “إذا اتبع مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي”.

وتابع الوزير أن “ممارسة ضغوطات غير لازمة على الإثيوبية من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدا لن تجبرها على قبول اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية”، مضيفا أن أديس أبابا “لن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان”.