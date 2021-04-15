رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 سحب جائزة نصف مليون دولار في شهر رمضان

الرياض / سما

أعلنت قناة إم بي سي (mbc 1) عن رابط المشاركة في مسابقة الحلم 2021 سحب جائزة النصف مليون دولار التي ستجري في نهاية شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة لإعلان الرابح الأكبر.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 متوفر على المنصات الرسمية للمسابقة المستمرة منذ عدة سنوات، حيث كان السحب الأخير قد جرى في شهر شعبان للعام الهجري 1442 وفاز بها شخص مصري.

وتقول مسابقة الحلم على تويتر : "بس تخيلوا شو ممكن تعملوا بنصف مليون دولار، كل مشاركة في سحوبات موسم 2021 لوقت الإعلان عن الرابح ستدخل المتأهلين تلقائنا على منزل الأحلام الكبير".

وأشارت إلى أن الجائزة الكبرى في مسابقة الحلم ستكون عبارة عن منزل في جزيرة يونانية، يمكن للرابح الحصول عليه والإقامة هناك مع جميع أفراد عائلته أو الاستفادة من ثمنه عن طريق بيعه لنفسه.

ما تحط سقف لأحلامك أعطي نفسك فرصة الآن

فرصة قيمتها $500,000

الحلم غيرّ حياتك https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/bxns2G0wmo — الحلم (@Dream_MBC) April 15, 2021

رابط المشاركة في مسابقة الحلم: اضغط هنا

وقالت مسابقة الحلم في الفيديو الأخير المنشور على يوتيوب : "لا تحط سقف لأحلامك، أعطي نفسك فرصة الآن، فرصة قيمتها 500 ألف دولار، الحلم غير حياتك"، فيما تفاعل معها المتابعون.

ويمكن لك الفوز بجائزة الحلم من خلال المشاركة عدة مرات أو مرة واحدة كما حدث في الموسم الماضي ليلة رأس السنة، حيث حصل شخص سعودي على الجائزة الكبرى من رسالة وحيدة شارك بها.

وأضافت: تضاعفت الجائزة من 250 إلى 500 ألف دولار، كل ما عليك هو الدخول إلى الرابط واختيار الرقم المرادف للبلد التي تتواجد فيها والاشتراك وانتظار إعلان النتيجة النهائية قريبا.