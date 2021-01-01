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اجتماع رباعي في قبرص الجمعة بين وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص

الخميس 15 أبريل 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع رباعي في قبرص الجمعة بين وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه سيجتمع غدًا الجمعة في مدينة بافوس في قبرص وزراء خارجية إسرائيل وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة، في اجتماع يعتبر الأول من نوعه بين الدول الأربع، وذلك لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بينهم.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أشكنازي سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه ويليها الاجتماع الرباعي، وسيناقش أشكنازي القضايا الإقليمية والتعاون بين الدول، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية، ومكافحة فيروس كورونا لتشجيع السياحة بين مختلف الدول.

#الخارجية الاسرائيلية #غابي أشكنازي #اسرائيل #الامارات #قبرص

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