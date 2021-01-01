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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك

الخميس 15 أبريل 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك



جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، وتحطيم بعض أبوابه، وتعطيل رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فيه، معتبرة هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة المقدسات وحرية العبادة، ما يشكل انتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية والخطيرة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تغذي العنف والتوتر والكراهية، ولا توفر الأجواء المناسبة للسلام العادل القائم على المبادرة العربية وحل الدولتين والقرارات الأممية ذات الصلة.

#التعاون الاسلامي #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

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