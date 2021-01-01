الكشف عن القرار النهائي لانتقالات اللاعبين بغزة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قراره النهائي بخصوص منع انتقال اللاعبين بين مختلف الدرجات, في الانتقالات الشتوية.

وأكد اتحاد القدم, تثبيت قرار منع اللاعبين من الانتقال من الدرجة العليا إلى الدنيا هذه الفترة, بعد الاجتماع الذي جرى بمقره غرب غزة خلال الساعات الماضية.

ورفض الاتحاد مطالبات بعض الأندية بالتراجع عن هذا القرار, الذي لن يكون بمقدر أي لاعب يتواجد في الممتازة أن ينضم للأولى, ومن الأولى للثانية وهكذا.

في المقابل, كانت عدة أندية قد تقدمت بكتب رسمية لاتحاد القدم, بعدم إلغاء القرار, الذي سيكون بموجبه متاحا لأي لاعب الانتقال من الدرجة الدنيا إلى العليا.

يشار إلى أن الانتقالات الشتوية في قطاع غزة, بدأت في العاشر من أبريل الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين منه.