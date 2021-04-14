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حادثة الكرسي..أردوغان يرد على رئيس الوزراء الإيطالي : "وقاحة وقلة تهذيب"

الخميس 15 أبريل 2021 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة الكرسي..أردوغان يرد على رئيس الوزراء الإيطالي : "وقاحة وقلة تهذيب"



أنقرة/سما/

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي التي انتقد فيها زيارة وفد أوروبي إلى تركيا، بأنها "قلة تهذيب ووقاحة".

وسبق أن وصف رئيس حكومة إيطاليا، ماريو دراغي، الرئيس التركي بأنه "ديكتاتور"؛ وذلك بسبب موقف حصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى تركيا مع وفد أوروبي.

وقال أردوغان عن دراغي: "قلة تهذيب ووقاحة ما بعدها وقاحة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وهجوم دراغي على الرئيس التركي، أتى عقب انتشار مقطع مصور يظهر استقبال أردوغان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في المجمع الرئاسي في أنقرة، وعدم تخصيص مقعد لها، ما اضطرها إلى الجلوس على أريكة مقابل وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو.

ولكن تشاووش أوغلو أوضح أن اللقاء أجري وفقا للقواعد الدولية والبروتوكول المعتاد، موضحا أنه قبل إجراء أي اجتماع، يجتمع مسؤولو البروتوكول من كلا الجانبين، ويتفقون على التفاصيل.

إلا أن دراغي اعتبر ما حصل "تصرفا غير لائق، وإهانة لرئيسة المفوضية فون دير لاين".

وأضاف ماريو دراغي: "مع هؤلاء، دعونا نسميهم بأسمائهم، الطغاة، الذين يجد المرء نفسه مع ذلك مضطرا للتنسيق معهم، يجب أن يكون المرء صريحا عند التعبير عن رؤى وآراء مختلفة".

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت، الخميس الماضي، سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي.

وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي: "إذا كان رئيس وزراء إيطاليا يريد أن يرى ما هي الديكتاتورية، فلينظر إلى تاريخ بلاده القريب، وسيرى ذلك بشكل أوضح".


ورفضت تركيا، الخميس، اتهامها بالتعامل مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل غير عادل بسبب جنسها، مُضيفة أن فريق بروتوكول الاتحاد الأوروبي هو من وضع خطة الاجتماع، بينما نفى الاتحاد ذلك.

#اردوعان #رئيس الوزراء الايطالي

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