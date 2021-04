عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز !

تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني لموقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس اشترتها من متجر "ألدي" الشهير.

وقال أكساندر وايت: "كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عملاقة".

وأضاف: "لأكون صريحا، كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة".

Snake garnished lettuce?

Not what you usually look for.

Aldi has launched an investigation after a woman found a snake in a bag of lettuce.

Have you got any such tales of food with a side of funny perhaps live things?

Share your stories and pictures with us! pic.twitter.com/yRdHWzSHIY