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بلينكين يعتبر إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بخطوة "استفزازية"

الخميس 15 أبريل 2021 04:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكين يعتبر إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بخطوة "استفزازية"



واشنطن/سما/

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعلان إيران عزمها على البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة خطوة "استفزازية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي، اعتبر بلينكن أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا.

 وقال إنه "في حين تظهر واشنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة".

هذا أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز جاء كردٍ أولي على حادث المنشأة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الخميس في فيينا.

#أنتوني بلينكن #ايران #تخصيب اليورانيوم #فيينا

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