  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر: شاب يضرم النار في منزل والديه مما أدى لمقتل والده حرقا وإصابة أمه

الخميس 15 أبريل 2021 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: شاب يضرم النار في منزل والديه مما أدى لمقتل والده حرقا وإصابة أمه



القاهرة/سما/


أقدم شاب على ارتكاب جريمة بشعة بإضرام النار في منزل والديه قبل نصف ساعة من إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب خلافات أسرية مما أدى إلى مقتل أبيه متأثرا بحروقه.

ووفقا لموقع "صدى البلد" فقد لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحروق أودت بحياته فيما تم حجز زوجته بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة بعد إشعال ابنهما النيران فيهما قبل إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك بنصف ساعة بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت مباحث نبروه من القبض على الابن، الذي أكد أن والده دائما ما يطرده من البيت كلما طلب منه نقودا، وأنه ترك مهنته منجّدا إفرنجيا وعمل سائق توك توك لتوفير نفقاته إلا أن الدخل لا يكفيه وكلما طلب نقودا من والده يطرده، وهو ما جعله يصب البنزين ويشعل النار في البيت.

وأكد شهود عيان أن حسن وشهرته رامي حضر إلى المنزل قبل موعد الإفطار وأثناء تجهيز والدته طعام الإفطار، نشب خلاف بينه وبين والده بسبب عدم اعتماده على نفسه ماديا وتركه مهنته.

وأوضح شهود العيان أن الشاب هدد بإشعال النار في البيت، وصب البنزين وأشعل النار داخل البيت مما تسبب في إصابة والديه، ومصرع والده بعد ساعات من الحريق.

#مصر #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 2 الثانية كاملة 2021 مقلب رامز جلال

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 2 الثانية كاملة مع أبو الفراجين

غزة: حكم بالإعدام رميًا بالرصاص لمدان بتهمة التخابر مع جهة معادية

شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 الثانية كاملة في شهر رمضان 2021

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 2 الثانية كاملة في رمضان 2021

"ضربة" لإسرائيل .. قتلى وجرحى بقصف موقع للموساد بأربيل

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 2 الثانية كاملة بطولة محمد رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

نسبة الاصابة 36٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

حسين الشيخ: لن نسمح بان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس

الاعلام الحكومي بغزة يوضح: هل سيتم تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا؟

606d9a964236044e5e611cbd

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس و"انجيلا ميركل": ماضون في إجراء الانتخابات بجميع الأراضي الفلسطينية

-

شاهد: طفرة التوسع الاستيطاني في الضفة بدأت للتو.. كيف تواجه إدارة بايدن إرث ترامب؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية