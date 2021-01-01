مذيعة إيطالية تعتذر عن إساءة عنصرية للآسيويين في برنامج تلفزيوني ساخر

وكالات

اعتذرت مذيعة تلفزيونية سويسرية إيطالية عن تقليد الآسيويين في برنامج تلفزيوني ساخر، بعد أن أثارت بذلك احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ميشيل هونزيكر باللغة الإنجليزية في مقطع مصور نشر على تطبيق "إنستغرام": "أنا آسفة حقا وأعتذر إذا كنت قد آذيت أي شخص.. أدرك أننا في وقت يشعر فيه الناس بحساسية تجاه حقوقهم، وقد كنت ساذجة للغاية لعدم أخذ ذلك في الاعتبار".

وأضافت: "أنا أبعد ما أكون عن العنصرية".

وأدت هونزيكر والمضيف المشارك غيري سكوتي إيماءات مائلة بالعين وتحدثت بلكنة آسيوية في البرنامج التلفزيوني "ذا نيوز كرولز" الذي تبثه شبكة "ميدياسيت" الإيطالية الخاصة.