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القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"

الأربعاء 14 أبريل 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"



القاهرة / وكالات /

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مذيعة بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة المصرية رانيا صفوت التي تعمل في إحدى المحطات الإذاعية وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

وألقت السلطات القبض على المذيعة التي اعترفت بارتكابها الواقعة وأرشدت عن السلاح المستخدم وبه آثار دماء القتيل.

وتبين من التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا حتى أردته قتيلا.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المذيعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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