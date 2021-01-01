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تلقت مكاملة من العاهل الأردني.. "أبوي عندي أحسن من الملك" عبارة سجنت صاحبتها..

الأربعاء 14 أبريل 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلقت مكاملة من العاهل الأردني.. "أبوي عندي أحسن من الملك" عبارة سجنت صاحبتها..



عمان /سما/ عمون

هاتف الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، فتاة حكم عليها بالسجن بتهمة إطالة اللسان لقولها عبارة "أبوي أحسن من الملك".

وقالت الفتاة آثار الدباس عبر صفحتها على "فيسبوك": "افتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي باذن الله".

وأضافت الدباس "أنا افتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية" وتابعت "وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا".

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يذكر أن قضية الفتاة قد أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب إطالة اللسان لقولها "أبوي أحسن من الملك".

حملة تضامن شعبية كبيرة مع الفتاة الدباس التي صدرت عبارتها خلال لحظة انفعال وردا على ملاحظة كيدية خلال ملاسنة مع سيدة في الشارع بعد تزاحمهما على مصف سيارة.

 تقدمت السيدة وقد وصفت بأنها “سفيرة سلام” بشكوى بسبب تلك العبارة التي أعلنت فيها الدباس أن والدها بالنسبة لها أفضل من الملك فاستجابت محكمة أمن الدولة وقررت الإدانة بتهمة إطالة اللسان.

#الاردن #محكمة امن الدولة #الملك عبدالله الثاني #الفتاة آثار الدباس

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