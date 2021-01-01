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شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 الثانية كاملة في رمضان 2021

الأربعاء 14 أبريل 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 الثانية كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط موحد من أجل مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 2 الثانية كاملة التي تبث من خلال عدة منصات على مواقع التواصل أبرزها شاهد vip.

مسلسل سوق الحرير الحلقة 2 تشهد أحداثا شديدة السجونة بعد أن قام بسام كوسا بدور مهم في الأولى التي عرضتها على الإم بي سي وحققت نسب مشاهدات هي الأعلى سوريا وعربيا.

ونشرت قناة سورية للإنتاج الفني قبل ساعات البرومو الترويجي للحلقة الثانية من مسلسل سوق الحرير 2، إ3ذ ظهر فيه لحظة اختطاف أحد الأطفال وأخذه إلى جهة غير معلومة دون تفاصيل.

كما ظهرت والدة الأطفال الذي اختفوا يبدو أنهم من قبل الفرنساوي حيث سألوا عنهم ولم يتمكنوا من التوصل إلى طريقهم في سهولة وسط تدبير لموت زياد وابعاده عن الانظار من المشفى.

سوق الحرير 2 الحلقة 2:

وما زالت التساؤلات التي لا يوجد لها إجابة سيدة الموقف في سوق الحرير، لا سيما بعد أن قاطع صدى الرصاص لقاء الأخوين عمران وغريب إلى لقاء قريب في وقت غير معلوم لهما.

ويشيد جميع المشاهدين على تويتر بالمكان الذي تم تصوير سوق الحرير فيه، إذ عودتنا هذه الشركة على التميز من خلال باب الحارة وغيرها من أبرز الاعمال الدرامية السورية المثيرة.

ويبقى سوق الحرير 2 المسلسل السوري الأبزر على الرغم من عرض باب الحارة عبر بعض القنوات العربية، لكنه تراجع إلى الخلف ولم يعد ذلك العمل الكبير الذي ينتظره الجمهور.

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