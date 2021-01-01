اسرائيل لن ترد على الهجوم الايراني ضد السفينة الاسرائيلية قرب الامارات..

القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية نقلا عن مسؤول امني اسرائيلي ان اسرائيل لن ترد على الهجوم ضد السفينة الاسرائيلية قرب الامارات من خلال استهداف سفينة ايرانية، وقال المسؤول الامني ان اسرائيل تحاول تخفيف التوتر في الخليج بعد سلسلة من الحوادث الاخيرة في المنطقة من بينها الحادث في منشأة "نطنز" واستهداف سفينة تابعة للحرس الثوري في البحر الاحمر.

في الحادث الذي وقع امس الثلاثاء بساعات الظهيرة، تم استهداف السفينة "هيبريون" التي تستخدم لنقل السيارات، بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية، وذكر موقع "والا" ان مسؤولين سياسيين قالوا ان السفينة استهدفت من طائرة مسيرة او صاروخ تسبب لها بأضرار طفيفة. وذكر الموقع انهم يقدرون انه تمت مهاجمتها من قبل ايران كجزء من التوتر المتزايد في المنطقة. واشار مسؤول امني ان اسرائيل تستعد "لرد ايراني"

وكانت تقارير اعلامية غربية من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، افادت بوقت سابق بان "اسرائيل هاجمت سفن وناقلات ايرانية في البحر الاحمر والبحر المتوسط منذ عام 2019 بهدف احياط تهريب اسلحة الى حزب الله وتعطيل شحنات نفط الى سوريا" ، ومؤخرا بدأت ايران الرد، مع توسع مسارات الملاحة للسفن المملوكة لاسرائيليين على ضوء توسع العلاقات التجارية مع دول الخليج بعد اتفاقيات التطبيع.