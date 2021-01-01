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الرئيس الصومالي يوقع على قانون مثير للجدل.. اليك تفاصيله

الأربعاء 14 أبريل 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصومالي يوقع على قانون مثير للجدل.. اليك تفاصيله



مقديشو /سما/

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو قانونا مثيرا للجدل ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، اليوم الأربعاء، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف.

وقالت إذاعة مقديشو، إن الرئيس "أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان" الإثنين الماضي، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

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