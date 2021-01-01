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البرلمان الأردني: نرفض تعطيل الاحتلال لمكبرات الصوت في المسجد الأقصى

الأربعاء 14 أبريل 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الأردني: نرفض تعطيل الاحتلال لمكبرات الصوت في المسجد الأقصى



عمان /سما/

دانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء وصلاة التراويح، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

واعتبرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها محمد الظهراوي، اليوم الأربعاء، أن تلك السياسات العدوانية الإسرائيلية من شأنها الإسهام بتأجيج مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم.

واستنكرت جرائم الاحتلال في التعدي على حرمة المسجد الأقصى، محذرة من عواقب تلك السياسة العدوانية .

وأشارت اللجنة الى ان تلك الممارسات تمثل عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وحرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية، داعية المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف تلك الممارسات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

#لجنة فلسطين النيابية #الاردن #البرلمان الاردني #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

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