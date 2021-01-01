تقرير: إسرائيل طلبت نجدة الولايات المتحدة قبل مهاجمة سفينتها في الخليج

القدس المحتلة /سما/

طلبت إسرائيل المساعدة في الدفاع عن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم أمس الخميس ونسب للحرس الثوري الإيراني ، بحسب ما نقله مصدر أمريكي.

وقال المصدر لصحيفة نيويورك تايمز إن الطلب ورد قبل الهجوم الإيراني على السفينة وخوفًا من انتقام الإيرانيين بعد استهداف سفينة الحرس الثوري الأسبوع الماضي في البحر الأحمر ، وهو إجراء منسوب للجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة ، صباح اليوم ، أن الطلب ورد قبل الهجوم على السفينة وسط مخاوف من انتقام إيراني.

وأعلن روحاني صباح اليوم أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ هو "رد على من يهاجم منشأة نطنز.