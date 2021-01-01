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كورونا عالميا: نحو مليونين و973 ألف وفاة و138 مليوناً و44 ألف إصابة

الأربعاء 14 أبريل 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو مليونين و973 ألف وفاة و138 مليوناً و44 ألف إصابة



وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 973 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 138 مليونا وأكثر من 44 ألف إصابة، تعافى منهم 111 مليونا وما يقارب من 73 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء زيادة كبيرة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 735 ألفا و486 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,848 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,687 وفاة)، والهند (1,026 وفاة)، واميركا (819 وفاة)، وبولندا (644 وفاة)، وإيطاليا (476 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (185,248 إصابة)، والبرازيل (80,157 إصابة)، واميركا (77,720 إصابة)، وتركيا (59,187 إصابة)، وفرنسا (39,113 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (577,179 وفاة)، والبرازيل (358,718 وفاة)، والمكسيك (210,294 وفاة)، والهند (172,115 وفاة)، وبريطانيا (127,123 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ32 مليونا بواقع (32,070,784 إصابة)، والهند (13,873,825 إصابة)، والبرازيل (13,601,566 إصابة)، وفرنسا (5,106,329 إصابة)، وروسيا (4,657,883 إصابة).

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