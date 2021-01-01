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بريطانيا ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان

الأربعاء 14 أبريل 2021 03:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان



لندن/سما/

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "بريطانيا ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر/أيلول 2021".

وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن "بريطانيا وضعت خططا لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول، حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان للحكومة".


ووفقا للصحيفة، يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان كانوا سيواجهون مهمة صعبة من دون دعم أمريكي، بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية.

يذكر أنه في نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع "طالبان" الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين الحكومة والحركة.

لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.

#بريطانيا #أفغانستان

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