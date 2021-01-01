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بايدن يرشح أول امرأة لمنصب وزيرة الجيش الأمريكي

الأربعاء 14 أبريل 2021 02:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يرشح أول امرأة لمنصب وزيرة الجيش الأمريكي



واشنطن/سما/

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدين لمنصب وزير الجيش الأمريكي كريستين وورموث، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا قبلها مجلس الشيوخ.

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كما رشح بايدن النائب السابق لولاية كاليفورنيا غيل سيسنيروس لمنصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والجاهزية، وسوزانا بلوم لمنصب مدير تقييم الكلفة والبرامج (CAPE).

يذكر أن وورموث تتمتع بخبرة سابقة طويلة في البنتاغون وكانت تشغل منصب مسؤولة السياسة العليا في البنتاغون في السنوات الأخيرة من ولاية باراك أوباما.

وعملت مؤخرا مديرة لمركز سياسات الدفاع والأمن الدولي في مؤسسة Rand وكانت لاعبا مؤثرا في فريق بايدن الانتقالي في البنتاغون حيث ترأست فريق مراجعة وكالة الدفاع.

#بايدة #وزيرة الجيش الامريكي #كريستين وورموث

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