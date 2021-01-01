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السعودية : مواطن يوثق صاعقة رعدية على غابة سقام بنجران (فيديو)

الأربعاء 14 أبريل 2021 02:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : مواطن يوثق صاعقة رعدية على غابة سقام بنجران (فيديو)



الرياض/سما/

وثق المواطن السعودية مهدي آل شرية بعد صلاة المغرب الثلاثاء، لحظة وقوع صاعقة رعدية قوية في متنزه الملك فهد في غابة سقام بنجران.

السعودية.. مواطن يوثق صاعقة رعدية على غابة سقام بنجران - فيديوعاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية - فيديو
وقال: "تمكنت من توثيق الصاعقة الرعدية مساء الثلاثاء عقب صلاة المغرب".

من جهته، أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدنيا في مدى الرؤية.

#السعودية #غابة سقام #نجران

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