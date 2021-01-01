  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر: فتاة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي..فيديو

الأربعاء 14 أبريل 2021 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: فتاة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي..فيديو



القاهرة/سما/

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن قيام فتاة تدعى صافي ترك، بضرب متحرش بها في الشارع.


وقالت الفتاة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" إنها لقنت المتحرش بها درسا قاسيا، حيث إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

وأضافت صافي: "تكلم عن جسمي بطريقة مش محترمة، لفيت له وقلت له بتقول إيه يا (...)، لقيته بيجري، جريت وراه وقعدت أصرخ وأقول حرامي".

وتابعت: "الناس أول ما سمعوا كلمة حرامي، اتجمعوا عليه وضربوه، وأنا ضربته معاهم، وقعد يحلف، فلما سألوني سرق مني إيه، قلت لهم مسرقش لكن اتحرش بيّ، وده قلته في الآخر خالص، لأني لو قلت كده هيسيبوه وده اللي حصل فعلا".

وأوضحت: "كسرت له سنتين من أسنانه بالبوكس في وجهه".

وواصلت: "أنصح كل البنات إنهم ميخافوش لأن المتحرش جبان، هو أجبن شخص موجود على الأرض، لأنه بيبقى خايف وبيبص حواليه يمين وشمال لأنه عارف إن اللي بيعمله غلط، وبقول لكل بنت متخافيش وجيبي حقك بنفسك، لأنك لو استنيتي إن حد يجيبلك حق، محدش هيجيب لك حق، انتي الوحيدة اللي بتدافعي عن نفسك".

وتثير قضية التحرش ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهور فيديو التحرش وهتك عرض "طفلة المعادي" منذ عدة أسابيع.

#مصر #مواقع التواصل الاجتماعي #التحرش #مكالمة صافي #صافي ترك

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 1 الأولى كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع أحمد سعد

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 1 الأولى كاملة في رمضان 2021 - مرفق الموعد والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني والقنوات الناقلة في رمضان 2021

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 1 الأولى بطولة محمد رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكندوش والقنوات الناقلة 2021 بطولة أيمن زيدان

شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 1 الأولى كاملة في رمضان 2021

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة عماد فراجين

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

تنفيذية المنظمة

قيادي فلسطيني يكشف: اتصالات مع الادارة الامريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بأسرع وقت

قائمة نبض الشعب

"نبض الشعب" ترجح تأجيل الانتخابات التشريعية بنسبة 51%.. "كيف سنفرض إجراؤها في القدس"

الرجوب: الانتخابات ستجرى في مواعيدها ولن يكون تلاعب.. وهناك موقف وطني موحد حول ثلاث ركائر!

بايدن

صحيفة عبرية تتساءل: هل تتجه إسرائيل إلى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية