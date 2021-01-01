ترامب يتهم بايدن بالتآمر مع "فايزر" لتعطيل لقاح "جونسون آند جونسون"

واشنطن /سما/

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن بـ"التآمر" مع شركة "فايزر" لتعطيل توزيع لقاح شركة "جونسون آند جونسون" لـ"أسباب سياسية".

واعتبر أن إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرت بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية"، "له أهداف سياسية، أو لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحب شركة "فايزر".

وأضاف: "هذا الإعلان هو دليل أن الـFDA تعمل مع "فايزر" التي أعلنت الموافقة على اللقاح قبل يومين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.. هم لم يحبوني لأنني كنت أدفعهم بشدة".

وقال ترامب إنه لولا جهوده، لما طورت شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية لقاح كورونا قبل 3 إلى 5 سنوات، مضيفا: "كان سيستغرقهم الأمر سنوات حتى يتصرفوا".