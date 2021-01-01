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وكالة الأدوية الأوروبية: لا صلة واضحة بين التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" وتجلطات الدم

الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة الأدوية الأوروبية: لا صلة واضحة بين التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" وتجلطات الدم



بروكسل /سما/ رويترز

أعلنت وكالة مراقبة الأدوية الأوروبية أنه ليس هناك صلة واضحة بين التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا وتجلطات الدم لدى بعض متلقيه في الولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها "تتفهم قرار نظيرتها الأميركية بوقف استخدام اللقاح المطور من "جونسون أند جونسون" بسبب حالات نادرة من تجلطات الدم".

وأضافت أنه "ليس من الواضح أن هناك صلة بين اللقاح والحوادث"، مشيرة إلى أن "لجنة السلامة التابعة لها تواصل مراجعة التقارير التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بهذا الخصوص".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت في تغريدة عبر "تويتر" أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد التطعيم هذا اللقاح تم الكشف عنها لدى ست نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وتوفيت إحداهن، فيما تم نقل مصابة أخرى إلى المستشفى وحالتها حرجة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" حتى الآن.

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