إرجاء محادثات فيينا حول البرنامج النووي الايراني "ليوم واحد"

فيينا /سما/ أ ف ب

اعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف ان محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ارجئت الى الخميس بعدما كان مقررا ان تستأنف الاربعاء.

وكتب اوليانوف على تويتر أن "اجتماع اللجنة المشتركة" التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) برعاية الاتحاد الاوروبي "سيعقد في 15 نيسان/ابريل" في العاصمة النمسوية، مضيفا أنه "سيتم التطرق بالتأكيد الى الاجراءات الاخيرة لايران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة".