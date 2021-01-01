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صورة.. نائب أردني يسأل رئيس الحكومة الخصاونة: "أين باسم عوض الله؟"

الثلاثاء 13 أبريل 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. نائب أردني يسأل رئيس الحكومة الخصاونة: "أين باسم عوض الله؟"



عمان /سما/ عمون

وجه النائب أسامة العجارمة سؤالا نيابياً لرئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة.

واحتوى سؤال النائب العجارمة على بند واحد "أين باسم عوض الله".

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وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد أطلع النواب الاثنين على تفاصيل قضية الفتنة، حيث طالب بعض النواب خلال الجلسة بزيارة باسم عوض الله في السجن.

وأوضح الخصاونة أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.

كلام الخصاونة جاء خلال لقائه مع مجلس الأعيان لوضعه في صورة التطورات الأخيرة بالبلاد.

وتحدث الخصاونة أمام الأعيان عن علاقة الأمير حمزة في القضية، حول "بعض الأمور"، منها تحركات وزيارات قام بها، وفق ما أفادت وكالة "عمون" الأدرنية للأنباء.

كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.

وقال إن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة في الأردن الأحد برفقة الملك عبد الله الثاني وعدة أمراء، خلال زيارتهم الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية المملكة.

#الاردن #باسم عوض الله #الملك عبدالله الثاني #النواب الاردني #أسامة العجارمة #الامير حمزة بن الحسين

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