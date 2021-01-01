هاتف بوتين.. بايدن: سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة (الثلاثاء) أن القوات العسكرية الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام.

في غضون ذلك ، وفقًا لإعلان البيت الأبيض ، تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وعرض عليه الاجتماع في الأشهر المقبلة في بلد أجنبي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله بصورة معمقة حال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض قضايا الأجندة الدولية.

وأشار بيان صدر عن الكرملين إلى أن بايدن أكد دعوته السابقة إلى الرئيس الروسي لحضور "القمة المناخية" عبر نظام الفيديو كونفرانس يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وحسب البيان فقد أعرب الجانبان عن استعدادهما "لمواصلة الحوار حول أهم مسارات ضمان الأمن القومي، مما لا يخدم مصالح روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل ومصالح المجتمع الدولي بأسره".

وأعرب بايدن عن "اهتمامه بتطبيع الوضع على المسار الثنائي وبناء تعامل مستقر وواضح حول قضايا ملحة بينها الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني والوضع في أفغانستان والتغير المناخي".

وذكر الكرملين أن بايدن اقترح في هذا السياق "دراسة إمكانية عقد لقاء ثنائي في الأفق المنظور".

وتابع البيان أنه "خلال تبادل وجهات النظر حول الأزمة الداخلية الأوكرانية" استعرض فلاديمير بوتين مواقف مبادئ التسوية السياسية المعتمدة على اتفاقات مينسك لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

وختم بيان الكرملين بالإشارة إلى أن الرئيسين اتفقا على "توجيه المؤسسات المعنية بمعالجة القضايا التي تم تناولها في الاتصال الهاتفي".

وقبل ذلك نشر البيت الأبيض بيانا له حول مضمون الاتصال بين الرئيسين، جاء فيه أن الرئيسين ناقشا "العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فيها نية الولايات المتحدة وروسيا مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأوضح البيان أن هذا الحوار يجب أن يشمل "المسائل المتعلقة بالحد من التسلح والمشكلات الجديدة في مجال الأمن".



بالإضافة إلى ذلك ، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل بجد لحماية مصالحها الوطنية ، ردًا على الإجراءات التي تتخذها روسيا ، مثل الهجمات الإلكترونية ومشاركتها في الانتخابات الأمريكية. ومع ذلك ، اقترح أن يعقد مع بوتين محادثات مباشرة قريبًا. في غضون ذلك ، قال الكرملين إن بوتين وبايدن أعربا عن رغبة مشتركة في مزيد من الحوار بشأن الأمن الإقليمي.