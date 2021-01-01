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اعتقال 6 إسرائيليين على متن طائرة ألمانية لهذ السبب!

الثلاثاء 13 أبريل 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 6 إسرائيليين على متن طائرة ألمانية لهذ السبب!



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 6 إسرائيليين بسبب عدم التزامهم بعدد من الإجراءات المتعارف عليها داخل طائرة ألمانية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإنّ "طائرة ألمانية كانت متجهة من تل أبيب إلى مدينة فرانكفورت الألمانية وعلى متنها عدد من الإسرائيليين لم يلتزموا بالتعليمات الخاصة بإرتداء الأقنعة الواقية ضد كورونا أثناء الرحلة". وفقًا لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا .

وأشارت شركة الطيران، إلى أنّ الإسرائيليين الستة قاموا أيضًا "قاموا بشرب الكحول وإزعاج الركاب ولم يلتزموا بإجراءات السلامة داخل الرحلة الجوية".

وذكرت أنّ الشرطة الألمانية، انتظرت الإسرائيليين الـ6 عند الهبوط في فرانكفورت وتم إعتقالهم والتحقيق معهم.

#اسرائيل #المانيا #فيروس كورونا

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