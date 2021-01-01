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الصالح يفتتح مشاريع تطويرية ويضع الحجر الأساس لأُخرى في سلفيت

الثلاثاء 13 أبريل 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يفتتح مشاريع تطويرية ويضع الحجر الأساس لأُخرى في سلفيت



رام الله /سما/

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح المضي في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية والتنموية خلال العام الجاري لصالح الهيئات المحلية كافة.

جاء ذلك خلال افتتاحه عدداً من المشاريع التطويرية ووضع حجر الأساس لغيرها، في محافظة سلفيت، اليوم الثلاثاء.

وافتتح الصالح مشروع طرق في قراوة بني حسان ووضع حجر الأساس لمشروع البلدية، ومشروع تعبيد طرق داخلية بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وافتتاح شارع بتمويل من البنك الدولي ووضع حجر الأساس لمشروع تشطيب قاعة في قرية مسحة، ووضع حجر الأساس لمشروع تعبيد طرق داخلية في الزاوية.

والتقى الصالح خلال سلسلة الزيارات الميدانية برؤساء واعضاء الهيئات المحلية في كل من (سلفيت، وبديا، وقراوة بني حسان، وكفل حارس، ومسحة، والزاوية، وديراستيا، وحارس)، واطلع على احتياجاتهم من المشاريع.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تسهم سلسلة المشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها لاحقا في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وأثرت بشكل كبير على قدرة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع من شأنها المساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح #المشاريع التطويرية

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