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"الرؤية العالمية" تسلم أجهزة أوكسجين ومستلزمات طبية للجنة طوارئ جنين

الثلاثاء 13 أبريل 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرؤية العالمية" تسلم أجهزة أوكسجين ومستلزمات طبية للجنة طوارئ جنين



جنين /سما/

سلم جاك اسعيد من مؤسسة الرؤية العالمية- مكتب شمال الضفة، اليوم الثلاثاء، مديرية صحة جنين 5 أجهزة أوكسجين سعة 10 لتر، وذلك برعاية محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ومشاركة رئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر.

وتأتي المبادرة ضمن خطط وبرامج الرؤيا للاستمرار في دعم لجنة طوارئ المحافظة ومديرية الصحة لمواجهة جائحة كورونا. كما تم تسليم لجنة الطوارئ مجموعة من المستلزمات الطبية وقائية لمستشفى جنين الحكومي للمساعدة بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمصابين بفيروس كورونا.

وثمن الرجوب جهود مؤسسة الرؤية العالمية لما تقدمه من دعم للمؤسسات الصحية في محافظة جنين ولجنة الطوارئ لمواجهة الجائحة.

#مؤسسة الرؤية العالمية #مديرية صحة جنين #أجهزة أوكسجين

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