مسؤول إيراني: طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

طهران /سما/

قال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.

ونقلت قناة برس تي.في عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستضع 1000 جهاز طرد مركزي آخر في منشأة نطنز النووية.

ويأتي ذلك بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.