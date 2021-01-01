أبوظبي/سما/



أكدت قناة الميادين اليوم الثلاثاء أنه تم استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة في الامارات

وقالت القناة أن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن" وهي تابعة لشركة "pcc" الإسرائيلية.



و أشارت الى أن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559.

وأوضحت مصادر اعلامية لقناة العالم أن السفينة الاسرائيلية المستهدفة قرب شواطئ الفجيرة الاماراتية كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الاحمدي بالكويت.

ويأتي استهداف السفينة الإسرائيلية بعد أيام من تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر، قبالة سواحل أريتريا ما أصابها بإصابات.

وقال عضو في الفريق الفني المكلّف بدراسة آثار الهجوم على السفينة الإيرانية، في حينها، إن ضلوع "إسرائيل" في عملية استهداف السفينة من "الاحتمالات القوية".

هذا وقالت قناة "كان" الإسرائيليّة مؤخراً، إنّه "بعد 3 أيام على مهاجمة السفينة الإيرانيّة، الهجوم الذي نسب لإسرائيل، تستعد المؤسسة الأمنيّة لإمكانية التصعيد"، متناولةً السيناريوهات المطروحة التي تخشاها المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة.

من ناحيتها اعتبرت "القناة 12" الإسرائيليّة، أنّه "في الحرب البحريّة مع إيران، وضعت إسرائيل نفسها في مكان هي فيه أضعف".