وزير التجارة التونسي: "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل"

تونس /سما/

تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى إسرائيل عبر فرنسا.

ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤلا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى إسرائيل مرورا بفرنسا".

وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص". مشددا على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي بثها التلفزيون الرسمي وتابعتها مراسلة الأناضول.

وكانت تونس قد نفت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".