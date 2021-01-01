  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير التجارة التونسي: "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل"

الثلاثاء 13 أبريل 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التجارة التونسي: "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل"



تونس /سما/

تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى إسرائيل عبر فرنسا.

ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤلا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى إسرائيل مرورا بفرنسا".

وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص". مشددا على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي بثها التلفزيون الرسمي وتابعتها مراسلة الأناضول.

وكانت تونس قد نفت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".

#تونس #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #وزير التجارة التونسي #الشركات التونسية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع ألأميركي أثناء زيارته

غزة : رجل أعمال يسامح المدينين له بمبلغ 4 ملايين شيكل

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

دول عربية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

الأخبار الرئيسية

كورونا غزة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية.. وتكشف عن خطة وضعت مؤخرًا للتمدد المتدحرج!

الاحتلال الاسرائيلي يقرر السماح لـ 10 آلاف فلسطيني"مطعم" بالصلاة في الاقصى

وزيرة الصحة : تسجيل 18 وفاة و1911 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 2348 مصابًا

نقابة الموظفين بغزة : الحق بالراتب الكامل ووقف خصومات المرابحات في "رمضان"

صيدم يوجه دعوة لرئيس الوزراء بشأن ملفات قطاع غزة العالقة وهذه تفاصيلها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية