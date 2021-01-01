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الرئيس يتلقى التهاني من قادة وزعماء العالمين العربي والإسلامي

الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى التهاني من قادة وزعماء العالمين العربي والإسلامي



رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسائل تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

وتلقى الرئيس، رسائل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية الغابونية علي بونغو اونديمبا، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيويف، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة ومستشار الملك، ورئيس مجلس الوزراء المكلف للجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

#الرئيس عباس #شهر رمضان #زعماء الدول العربية #الدول العربية والإسلامية

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